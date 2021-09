La pregunta sin filtros de Ángel de Brito a Yanina Latorre en pleno vivo: "¿Qué te está pasando que estás tan insoportable?"

Ángel de Brito sorprendió a Yanina Latorre en pleno vivo al preguntarle qué le pasa que "está insoportable esta semana". En Los Ángeles de la Mañana, el periodista interrumpió el programa para consultarle a la panelista si le pasaba algo ya que “nada le viene bien” últimamente.

“¿Qué te está pasando que estás tan insoportable esta semana, tenés algún problema? Estas muy densa, nada te viene bien de lo que dice Cinthia”, le preguntó el conductor de la emisión matutina de eltrece y la angelita le contestó: “No, estoy muy feliz, no estoy insoportable, yo estoy bien”.

En este entretenido ida vuelta, Yanina le dijo a De Brito que toda la vida fue igual y hasta le preguntó si a él le pasa algo. “No hay cosas que me vienen bárbaras y cosas que no, pero toda la vida fui igual. Por ahí sos vos, que te pasa algo”, expresó la panelista y el jurado de La Academia cerró el tema: “No, no, yo estoy bárbaro”.