La pregunta al hueso de Pampita a Melody Luz en El Hotel de los Famosos: "¿Estará embarazada?"

Luego de los fuertes rumores que despertó Melody Luz en El Hotel de los Famosos después de haberse sentido mareada y con náuseas en varias oportunidades, Carolina “Pampita” Ardohain quiso saber si la participante estaba en la dulce espera junto a Alex Caniggia.

“La veo a Melody que duerme mucho, tiene náuseas, está muy romántica, muy sensible. ¿Estará embarazada? ¿Se vendrá un mini Emperador?”, indagó a la conductora.

Sin embargo, la bailarina fue contundente con su respuesta: “No Pampi, basta. No, no, no. No es el momento. No por ahora. Ahora me siento mejor y tomé una pastilla para poder competir sin devolver”.

Por último, ante la pregunta al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia sobre si quiere ser papá con su pareja, el joven no dudó: “¡Sí, obvio! Los mini Anguilas”.