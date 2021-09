La pregunta al hueso de Cinthia Fernández a Martin Bossi: "¿Por qué no blanqueás a tus novias?"

Cinthia Fernández sorprendió a Martín Bossi cuando lo interrogó acerca de su vida amorosa. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista no dudó en indagar sin filtros al humorista acerca de su relación con Alina Moine y fue al hueso cuando le preguntó por qué no blanquearía a sus novias.

“Me encantaría tener una relación sana y duradera hoy”, dijo el cómico y fue allí cuando la candidata a diputada lo sorprendió con una inesperada consulta en pleno vivo: “¿Por qué no blanqueás a tus novias? Por ejemplo, ¿con Alina qué onda? Porque no nos creemos que es amiga”.

"Cuando tenga una pareja la puedo compartir con ustedes que son compañeros de laburo, no tiene nada de malo, no voy a perder nada, ni mi libertad ni dejar de ser actor. Lo voy a compartir si es así". G-plus

Entonces, Bossi explicó por qué cree que no es necesario hoy poner un título a una relación. “Estamos con un tema de deconstruir ¿no? Blanquear se blanquea un auto, ingresos brutos, ¿qué es blanquear a una mujer?”, expresó y Cinthia sumó: “Blanquear es decir ‘che es mi novia’, ‘la estoy conociendo’ o ‘estoy intentando’ porque puede ser que no”.

Finalmente, Martín dejó en claro que no lo hace porque no tiene una pareja actualmente. “Es que te juro Cinthia de verdad, hoy soy un pibe que no juego al actor de ‘no te voy a contar’. Realmente no pasó nada, porque cuando tenga una pareja la puedo compartir con ustedes que son compañeros de laburo, no tiene nada de malo, no voy a perder nada, ni mi libertad ni dejar de ser actor. Lo voy a compartir si es así”, sentenció.