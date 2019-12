El posteo de Facundo Ambrosioni besando a Morena Rial, reconciliados a horas de la separación: "Te amo"

Cuando parecía que Morena Rial y Facundo Ambrosioni volvían a reencontrarse para disfrutar de una relación sólida luego de su escandalosa separación de mediados de año, el lunes por la noche la joven llamó al 911 por una fuerte discusión de pareja.

Para frenar diversas versiones que comenzaron a circular, la hija de Jorge Rial contó a través de las redes sociales que se arrepintió de haber "expuesto" su vínculo pero, especialmente, al hijo que tienen juntos: Francesco Benicio.

Tras la aclaración de la joven, el futbolista demostró que siguen juntos. Compartió una selfie con la mamá de su hijo, en la que se los ve a ambos con sus nuevas trencitas cocidas. "Te amo", le dedicó junto a un corazón rojo.

Además, compartió dos reflexiones. "Dicen que el mejor momento de nuestras vidas es cuando no nos interesa la vida de nadie y no nos importa un carajo lo que piensen de nosotros", dice la primera -y tajante- foto que posteó a través de sus historias de Instagram.

Y cerró con otra que hace referencia al qué dirán: "Si la gente dice cosas malas de ti y te juzga como si no te conocieran, no te sientas mal. Recuerda que los perros también ladran cuando no conocen a las personas".

Indirectas, directas...