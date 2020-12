Pollo Álvarez espió el celular de Nicole Neumann y la mandó al frente: "¿En qué andás? Veo un corazón"

En pleno programa de Nosotros a la Mañana, Nicole Neumann recibió un especial mensaje de WhatsApp que no se privó de contestar al aire. Lo que no imaginó fue que Pollo Álvarez observaría a la distancia la acción y la pantalla de su teléfono y la mandaría al frente sin rodeo.

"Niki, ¿en qué andas? Miro para ahí y veo un corazón”, dijo el conductor de eltrece, tras espiar sin reparo el celular de su panelista. Infraganti, Neumann contestó: "Son mis hijas… Es un corazón de Allegra Cubero".

"Niki, ¿en qué andas? Miro para ahí y veo un corazón", dijo el Pollo, tras espiar sin reparo el celular de su panelista. Infraganti, Neumann contestó: "Es un corazón de Allegra Cubero". G-plus

Chequeando la rápida respuesta de la modelo, Pollo agregó, al tiempo que le pidió su teléfono: "Vi un corazón así (enorme)… Le voy a mandar un audio a Allegra: mamá está laburando".

Más sobre este tema Ángel de Brito se cansó de Nicole Neumann y mostró los chats que le mandaba con información de Cubero: "Sos una mentirosa"

Con una enorme sonrisa, Nicole Neumann concluyó el inesperado momento televisivo: "No me reten a la criatura... Perdón, soy medio control free. Cuando no están conmigo no puedo no estar controlando. Son problemitas de madre".