El Pollo Álvarez compartió su hisopado negativo de covid y contó cómo se siente: "Estoy a media máquina"

Las alertas se encendieron cuando Pollo Álvarez empezó a notar que se sentía raro de cuerpo, especialmente, muy cansado. Por eso, se hizo dos test de coronavirus que, finalmente, le dieron negativo.

En Instagram, el conductor posteó el video que lo muestra sometiéndose al hisopado y contó que, a pesar de no haberse contagiado, no se siente para nada bien. Por eso, se hizo más de un chequeo.

"Me llegó el resultado del segundo hisopado y por suerte dio negativo. Molesta, sí, pero es la única manera de ir ganándole entre todos al virus. Así que si tienen algún tipo de síntoma o duda hay que hisoparse. Paso por acá también para agradecerles de corazón por la preocupación. Y decirles que, aparte de hacerme dos test de coronavirus, me hice varios chequeos y todo está en orden", aseguró.

Eso sí, antes de despedirse aclaró que pese a su resultado negativo no se siente para nada bien. "De todos modos, aún no me siento del todo bien y estoy a media máquina. Tal vez será estrés, cansancio o alguna otra cosa. Pero seguiré descansado (que lo necesito) y cargando pilas", sostuvo.

Y remarcó que la dificultad de este año, a su criterio, deja marcas en el cuerpo: "No dudo que en mayor o menor medida nuestros cuerpos lo empiezan a sentir", sentenció.

