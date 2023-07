El Pollo Álvarez y el Chino Leunis palpitan el debut de Poco Correctos: "Nos conocemos desde que éramos floggers"

Los conductores estarán al frente de las tardes de eltrece con un magazine que los vuelve a unir en la tele después de 20 años. Desde este lunes a las 17 horas.

Cuando el Pollo Álvarez y el Chino Leunis estaban dando sus primeros pasos en la televisión coincidieron en un programa. Tras 20 años y como conductores consolidados, la pantalla chica los vuelve a unir en Pocos correctos (eltrece, lunes a viernes 17 hs), un magazine donde apuestan a su química con un acento en la actualidad.

“La esencia del programa es que sea poco correcto. Es un programa donde, casualmente, las dos personas que conducen somos buena gente. No lo podemos decir nosotros, pero hay una empatía y algo relajado”, cuenta Joaquín (¡Sí, el Pollo se llama Joaquín!), al lado de su compañero de ciclo, en un mano a mano con Ciudad.

El desafío para los animadores, que llegan después de El Hotel de los Famosos y de Nosotros a la mañana, sus últimos proyectos, será el de capitanear un barco a cuatro manos. “Tenemos que ir aprendiendo. Confiamos en el otro, pero esto es como decir ‘¿te fuiste alguna vez de viaje con el Pollo? No. ¿Te irías de viaje con él? Recontra’ Seguro lo voy a pasar bien, pero no tengo idea cómo va a ser el viaje. Esto es lo mismo”, se sincera Leandro (Leandro Damián Leunis, dice el DNI).

“Sé que lo vamos a pasar bien, lo vamos a disfruta porque es un buen tipo y tiene una linda esencia. Confío en que vamos a jugar fuerte los dos, a los dos nos gusta ganar, la rigurosidad de la información. Después cómo nos llevamos nosotros dos, es algo que tenemos que andar”, asegura el animador, que logró reconocimiento con Escape perfecto, sobre la onda que tienen.

¿Cómo fueron esos comienzos? “Nos conocemos hace 20 años, hicimos un programa juntos hace 20 años. Nos queremos, somos amigos pero no de esos amigos que se ven todo el tiempo”, rememora el Pollo. “Con esto sí va a pasar que nos vamos a hacer más amigos. O no”, lanza el Chino, entre risas. “¡Capaz se pudre todo!”, lo secunda el otro, divertido.

Chino:- Hicimos Área 18 en TyC Sports. Tenemos una carita. Yo era medio flogger. Era un magazine deportivo.

Pollo:- Y yo no tenía canas.

C:- Después pasó toda nuestra carrera. Yo me casé, me separé y me volví a casar. Él se casó y a los dos nos fueron pasando cosas. El último tiempo nos empezamos a ver mucho más, yo iba a sus programas y él al mío. Así que cuando pasó esto nos puso contentos a los dos.

La dupla, que estará acompañada de Ronnie Arias, María Belén Ludueña, Estefi Berardi y Agostina Scalise, también reflexionó sobre la incorrección política en tiempos de redes sociales, videos virales y la cultura de la cancelación. ¿Hay tiempo para ser poco correctos?

C:- Laburamos desde hace 20 años, yo me recibí en 2001. Uno ya está ‘seteado’, hay cuestiones que uno habla con amigos y demás que sabés que no podés darlas publicamente. Es otra responsabilidad, hay más gente que escucha. No es lo mismo hablar con gente que me conoce desde que nací y saben cómo pienso. No tengo que explicar que algo puede ser sarcasmo.

P:- Estamos todos muy sensibles. No se puede. Hay gente que disfruta el choque o lo sabe llevar. Mucha gente cuando se enoja es a ciegas. Tratás de explicar y sigue en lo mismo.

¿Sienten presión sobre lo que se puede decir de ustedes en las redes sociales?

C:- Con mis amigos soy sarcástico, pero tampoco me gusta lidiar con ‘hacete cargo de lo que hiciste’. No me interesa perder energía en eso.

P:- Yo me cuido mucho y no me sale. En un programa en vivo de 4 años y medio como Nosotros a la mañana es imposible que nadie se enoje. La base es yo soy una persona respetuosa. Con respeto vamos para adelante.

C:- Es un embole. Yo soy de escribir y borrar 300 veces. Digo, ‘chau, no lo pongo’.

