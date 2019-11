Polino disparó contra Fede Bal tras su coreografía en el Súper Bailando: "Dejá de transpirar y asumí que al jurado no le gustó"

En medio de las diversas discusiones que se generaron en el Súper Bailando, luego de que Fede Bal y Sole Bayona (en reemplazo de Lourdes Sánchez que estaba presente en la pista) se inspiraran en Elvis Presley para el ritmo homenaje, Marcelo Polino fue uno de los que mantivo un tremendo ida y vuelta con el participante.

Así fue el cara a cara del jurado con Fede Bal:

Polino: -La verdad es que es muy triste todo lo que se va escuchando. Parece todo un cuento tan raro. Están apelando a la maldad del jurado. Chicos, si no pueden modificar una coreo de un minuto cuarenta, dedíquense a otra cosa.

Fede: -Tres minutos veinte duró la coreografía y bailamos del principio al final.

Polino: "Pará un poco, Fede Bal. Asumí que hicieron una cosa que al jurado no le gusta. Y dejá de explicar y seguir transpirando. Si no le gustó a Ángel de Brito, a Pampita, a Flor Peña y a mí, también aceptalo". G-plus

P: -Bueno, pero no cambiás los tres minutos, cambiás uno si tenés que cambiar algo. O sea, ¿todo un equipo que se dice profesional no puede cambiar un minuto para venir a agradar al jurado?

F: -Toda la gente que ves acá es sumamente profesional, hay alto nivel de bailarines.

P: -Pará un poco, Fede Bal. Asumí que hicieron una cosa que al jurado no le gusta. Y dejá de explicar y seguir transpirando. Si no le gustó a Ángel de Brito, a Pampita, a Flor Peña y a mí, también aceptalo.

F: -Lo estoy aceptando, pero dejame darte una devolución.

P: -Es que a mí no me interesa tu devolución.

F: -Pero a la gente seguramente sí en su casa. Dejame hablar también. A mí también me contratan para hablarte porque es un reality. No me podés decir algo y yo callarme la boca y bajar la cabeza.

Fede Bal: "Dejame hablar también. A mí también me contratan para hablarte porque es un reality. No me podés decir algo y yo callarme la boca y bajar la cabeza". G-plus

P: -Podés decir lo que quieras, pero a la hora del puntaje tu devolución no cuenta. Si nunca nos ponemos de acuerdo con el jurado y ahora salimos y decimos todos lo mismo, ¿no te da para pensar que tenemos un poquito de razón?

F: -Ahora voy a llegar a casa, voy a poner la tele y verlo.

P: -Nos hubiésemos ahorrado media hora de tu discurso. Chicos, vamos a empezar de cero. Háganlo de nuevo, esto ha sido un disgusto. Buenas noches, chau (les puso un cero, de los 9 que cosechó el equipo en total).