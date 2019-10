Polino cruzó a Yanina Latorre: "No inventes cosas sobre mí y dedicate a armarle previas a tu hija, son un embole"

Son amigos, comparten programa radial, sin embargo a través de Twitter Marcelo Polino y Yanina Latorre tuvieron un encontronazo después de una frase de la panelista en Los Ángeles de la Mañana que no le cayó nada bien al periodista. ¿El motivo? Ella sugirió que Marcelo tenía un problema con Ángel de Brito porque no iba a su ciclo.

“Querida @yanilatorre, no inventes cosas sobre mí. Dedicá tu tiempo a armarle previas a tu hija, que son un embole. #MeBuscásMeEncontrás”, twitteó Polino, en alusión a la participación de Lola Latorre en el Súper Bailando. “¡Querido, yo no invente! ¡Pregunté! No entiendo que tiene que ver mi hija”, se excusó, pero el jurado fue más allá.

Yanina: "Fue a Intrusos y no vino acá. A Andrea le dice ‘ahora no puedo, je’ y con él se conocen de toda la vida. A Karina Iavícoli no le contesta los mensajes. Polino, ¿qué te pasa con Ángel?". G-plus

“Escuchate, @yanilatorre. No mientas. Ulitizá tu creatividad para cambiar las previas soporíferas que hacés con una hija #Embole”, siguió el periodista, adjuntando el video de un fragmento de LAM. Andrea Taboada y Karina Iavícoli, panelistas y productoras del ciclo, contaban que no habían podido conseguir que Polino fuera al ciclo:

Yanina:- Ángel, me parece que nos está boludeando. ¿Le podés preguntar si tiene algo con vos? Por ahí tiene algo con vos.

Ángel: ¿Conmigo? Si nos llevamos bárbaro.

Y:- Yo laburo con él y me llevo bárbaro.

A:- Hoy le voy a preguntar.

Y:- A veces no todo lo que brilla es oro.

A:- ¿Vos decís que me falsea?

Y:- (Hace silencio)

A:- Lo estás acusando de algo horrible.

Sin embargo, Yanina continuó firme en su cruce twittero. “Te reitero. ¡Pregunté! E insisto.. ¿qué tiene que ver Lolita?”, siguió la esposa de Diego Latorre, y Polino continuó pinchándola con el desempeño de su hija en el certamen de ShowMatch: “Lolita es tu hija, que hace unas previas carentes de gracia. Espero, te sugiero por el cariño que les tengo, que el tiempo que usás en inventar cosas de mí lo utilices para ayudarla. Besitos”, finalizó, picantísimo.

Tras la pelea twittera, Ángel de Brito intervino. “¿Yo, enojado? Nooo. No me conocen enojado”, devolvió Marcelo cuando el conductor de LAM dijo que se había enojado. “Bueno, entonces ‘ahora @MarceloPolino felicita a @yanilatorre por las previas de su hija’. ¿Está mejor?”, ironizó su compañero. “Nooo, si son horribles. Ja, ja, ja”, finalizó el jurado más antiguo del Bailando. ¡Duelo de lenguas karatecas!

