Polémicos tweets de Ernestina Pais tras la detención de su sobrino: "No lo crío yo, hace 5 años que no lo veo"

El último fin de semana, Dante Casermeiro (19), hijo de Federica Pais (50), fue detenido junto a su amigo Octavio Laje (20) en la localidad de Vicente Lopez y fue imputado por “robo calificado agravado por el uso de armas de utilería”. Mientras el tema es tratado en todos los medios, quien decidió hablar fue Ernestina Pais (46), tía del joven.

“Debido a las reiteradas confusiones, aclaro: no soy Federica”, escribió en Twitter con ironía. Y luego fue respondiendo los mensajes, muchos de ellos agresivos, que recibió en la red social, aclarando que no tiene relación con Dante.

“Qué familia nena, ¿eh? ¿Por qué ahora no vas a hablar a Intratables? ¿De seguridad, de narcotráfico, no? Me parece que podés aportar mucho”, le escribió un usuario y ella respondió: “Justamente dije en Intratables que el problema de los pibes es la droga, y no es mi hijo, es el de mi hermanaaaa”.

“Sé que no es tu hijo, es tu sobrino, ¿no es familia? Escucharte las veces que lo hice, el saber de la afinidad política tuya y de tu hermana con el Kirchnerismo, lo crítica que sos del actual gobierno, no me da para tenerles piedad, sorry”, le respondió el hombre. Y ella le retrucó: “¿Qué tiene que ver? No lo crío yo y no lo veo hace cinco años. Y nunca trabajé en el Estado K, te confundís de persona. “

Cuando otro seguidor le preguntó: “¿Es tu sobrino el vulgar ladronzuelo?”, Pais escribió “lamentablemente sí, me da mucha pena, hace 5 años que no lo veía”. G-plus

Luego, Ernestina agregó: “Lo estoy ayudando pero no lo hago público, no toda mi vida es pública”, dando a entender que retomó el contacto con su hermana a raíz de la situación de su sobrino.

“Que se haga Justicia, que le den los años que corresponde, que pague”, le comentó otra usuaria. Y Ernestina le dio la razón: “Claro que que sí, estamos de acuerdo, no hay discusión, que la Justicia actúe honestamente”.

Luego, la conductora contó que la confusión con el nombre de su hermana provocó que en los medios la nombraran a ella como la madre del detenido y que incluso la llamaron para darle la noticia: “Un de-sas-tre, hasta me llamaron a las 7 AM para darme la noticia. ¿Sabés el susto que me pegué? Mi hijo estaba con el padre y tiene 15”.