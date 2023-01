Polémicos dichos de Luciana Salazar sobre por qué Martín Redrado no es el padre biológico de su hija

El enfrentamiento de Luciana Salazar con Martín Redrado, lejos de llegar a su fin, sigue sumando capítulos. La modelo contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y se refirió al motivo por el que el economista no es el papá de Matilda, su hija.

“¿Por qué entonces no quiso ser padre biológico, pero si pasar manutención?”, fue la consulta del seguidor. “Hay un tema muy sensible que no me corresponde a mí hablar”, empezó diciendo.

“No me corresponde porque forma parte de no solo la salud de él, sino por cuestiones de su entorno que en ese momento le perturbaban y que lo llevo a hacer cosas muy injustas”, aseveró, misteriosa.

LUCIANA SALAZAR CONTÓ SI TIENE MUCHOS ACUERDOS CON MARTÍN REDRADO

“¿Son muchos los acuerdos que tenés firmados con Redrado?”, preguntó otro de los seguidores.

“Son muchísimos, es un modus operando que él hace. El primero que está en manos de la Justicia fue en el 2014 que me lo hizo firmar sin abogados, sin yo saber casi que firmaba”, reveló.

“En ese acuerdo nombra a un político muy conocido que ni debe estar enterado de esto (muy polémico todooo), se lo hizo guardar a su escribano, hasta que logre que lo tenga un juez en su poder”, confesó.