El polémico video de Ivana Nadal comparando a un violador de bebés con un hater: "Todos están dando maldad"

Una vez más, Ivana Nadal se encuentra en el centro de la polémica debido a los videos que sube a su cuenta de Instagram hablando de espiritualidad.

Meses atrás, Ivana despertó fuertes críticas al asegurar que había que “soltar” el dolor por la muerte de un hijo. En esta oportunidad, se viralizó un video de la influencer hablando de la maldad en el mundo que fue muy repudiado en las redes sociales ya que compara a un violador con un hater.

En la grabación, Nadal asegura: “Esa persona que es una violadora, una asesina, una hija de recontra putas, que uno la define como una basura, también fue un bebé inocente. No nació con todo esto. Así fue cómo se formó. ¿Qué cosas le pasaron en la vida para llegar a hacer eso? ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Que se duerme con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor”.

Y la frase más criticada sin dudas fue la siguiente: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales. Todos están dando maldad al mundo”.

Entre los muchísimos cuestionamientos que recibió Ivana, estaba el de Yanina Latorre, quien compartió la publicación en Twitter y aseguró: “Miren el video atentamente. Este pedazo de mierda sin solución compara la violación de un bebé con el insulto en redes sociales (…) ¡Siempre pensé que Ivana Nadal no servía para nada! Hoy no solo lo confirmo, sino que además no le da la cabeza. ¿Quién la banca? ¿De dónde salió? ¿De qué trabaja?”.

El usuario @anibalpachanga5 también comentó: “¡Posta que esta piba truló mal! ¡Pone la violación de un bebé a la misma altura de un insulto en redes sociales! ¡Si alguien la quiere que le saque el celular!”.