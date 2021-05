Polémica respuesta de Analía Franchín sobre si Claudia Villafañe es capaz de hacer trampa: "No la conozco tanto como para contestar"

Cuando Paulina Cocina contó en Almorzando con Mirtha Legrand que asesoró a Claudia Villafañe en medio de MasterChef Celebrity, al igual que a otros participantes, se reavivó la polémica respecto del reality. En su momento, la influencer culinaria explicó: "No es que Claudia me llamaba desde adentro del programa. Cuando estaba por llegar me decía ‘nos chusmearon que hoy nos toca cocinar con papas’ y ahí yo le decía 'podés hacer esto, podés hacer lo otro'".

Declaraciones que impactaron de lleno en Analía Franchín, quien había caído en la final frente a la exesposa de Diego Maradona. "La verdad es que me sorprendió. Me parecio una declaración poco feliz, porque es cierto que es injusto en el sentido en que se supone que la consigna es secreta hasta que entrás al estudio", afirmó Franchín en una nota con Intrusos.

"Si te dicen que van a hacer cosas con papas, lomo o cerdo, eso da una ventaja extra para poder aprender una receta antes. De todos modos, después hay que ejecutarla. Pero tenés un as bajo la manga importantísimo", continuó con tono indignado. "Si de algún modo se le filtró la consigna a un participante antes de entrar no está bueno, porque todos vamos con la misma incertidumbre al estudio. Si alguien lo sabe de antes es más fácil pasar la prueba", enfatizó.

Tras asegurar que ella nunca supo de antemano qué iba a pedir el jurado como sí habría sucedido con Claudia VIllafañe, Analía Franchín deslindó responsabilidades a Paulina Cocina: "No pasa por creerle o no creerle, es una versión de sus hechos. Me parece que la que tendría que salir a aclarar más esto es Claudia. Si de algún modo Paulina está enchastrando la victoria de Claudia, ella tendría que salir a aclarar. ¿Si creo que Claudia Villafañe es capaz de hacer trampa? No la conozco tanto como para responder…", cerró Analía Franchín, picante.