Polémica frase de Nicole Neumann sobre el nazismo al oponerse a la postura de Pampita sobre el aborto

El debate por la legalización del aborto también ubicó en veredas opuestas a Nicole Neumann y Pampita. Mientras la primera se ha pronunciado de forma verborrágica en contra de la ley, la conductora de Pampita Online explicó que la considera necesaria si bien ella no está de acuerdo con el aborto por ser católica.

Tras ver las definiciones de Pampita, Nicole no dudó en calificar su opinión de “tibia” y de querer quedar “bien con Dios y con el diablo”.

Pampita: "Si tengo que dar un consejo siempre es el de traer a un niño al mundo, que es lo más maravilloso que hay. Pero para mí la sociedad necesita hace mucho tiempo esta ley" G-plus

Entonces, Carolina le respondió: “Tibia no estuve, para mí la sociedad necesita la Ley y tiene que salir más allá de las creencias que cada uno tenga. Yo con Dios quedo bien siempre porque creo profundamente en él. Así crío a mis hijos. Es la religión que yo elegí, que me sirve y me acompaña en las buenas y en las malas. La vida es un gran milagro y nunca la despreciaría. Si tengo que dar un consejo siempre es el de traer a un niño al mundo, que es lo más maravilloso que hay. Pero, bueno, como comunicadora tengo que decir lo que me parece. Para mí la sociedad la necesita hace mucho tiempo esta ley”.

Pero, nuevamente, Neumann salió al cruce de sus dichos en Nosotros a la mañana: “No me parece coherente una cosa con la otra, pero no importa. Dice que traer un hijo a la vida es un milagro, no sé qué, pero la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí”.

Nicole: "Es como en su momento haber dicho ‘yo no soy nazi pero si el nazi cree que tiene que matar al judío bueno que lo haga’. Me parece un delirio" G-plus

Su compañera Andrea Campbell defendió a Pampita: “Esta chica tuvo una experiencia de vida muy triste, que todos conocemos, por lo que entiendo perfectamente que crea que la vida es un milagro. Pero todos tenemos experiencias distintas y hay que respetar lo que le pasa al otro, que por ahí no tuvo educación sexual y quedó embarazada sin saber. Los casos son tan variados que hay que tratar de conseguir una ley que pueda contener a todos”.

Y Nicole respondió con una polémica frase sobre el nazismo al criticar la postura de Pampita: “Esa ley tiene que ser de educación y prevención. Es como en su momento haber dicho ‘yo no soy nazi pero si el nazi cree que tiene que matar al judío bueno que lo haga’. Me parece un delirio”.

Sin dar el brazo a torcer en ningún momento, Neumann cerró: “Como comunicadoras también hay que crear conciencia en la gente y saber que hay educación sexual, que hay prevención de un embarazo. Ese es el buen camino como comunicadora, no decir lo que vos querés decir pero lo que yo quiero decir también, pero también lo que vos necesitás que diga… Me sigue pareciendo tibia”.

