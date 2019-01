La polémica frase de Alfredo Casero: "Es tan terrible acusar a una persona como violarla"

La visita de Alfredo Casero (56) a Los Ángeles de la Mañana dejó un tendal de polémicas, ya que el actor habló sin pelos en la lengua de todo. Uno de los temas más calientes que tocó fue el referido a la ola de revelaciones sobre abusos sexuales en el ambiente artístico, en especial a la conferencia de prensa que la colectiva Actrices Argentinas hizo para respaldar la denuncia judicial por violación que Thelma Fardín hizo contra Juan Darthés, hecho que habría ocurrido cuando tenía 16 años.

"Escuché un pedacito de la chica hablando y me enfermé, se los juro por mi vida. Porque empiezan a moverse cosas adentro de uno, cosas que no sabías de familiares, gente que empieza a contarte cosas”. G-plus

Sin que Ángel de Brito le preguntara, Casero pasó del análisis de la grieta política al caso de Darthés: “Hay algunas cosas que son bombas sociales que me matan. A mí esto que pasó con Darthés, y lo hablo yo, la chica hablando y todo lo demás… Escuché un pedacito de la chica hablando y me enfermé, se los juro por mi vida. Porque empiezan a moverse cosas adentro de uno, cosas que no sabías de familiares, gente que empieza a contarte cosas”.

"Que un tipo, que no estoy hablando de Darthés, porque uno tiene que ser condescendiente con la ley. Sino, de lo contrario no tenemos nada, no podemos salir a linchar. El que hizo una cagada, tiene que ir preso y que vaya preso”. G-plus

Así, el artista continuó reflexionando tras una consulta del conductor: “Vos me preguntás si es algo positivo. Sí, va a ser positivo, pero lo que no creo que sea positivo... A ver, es tan terrible acusar a una persona como violar a una persona. Que un tipo, que no estoy hablando de Darthés, porque uno tiene que ser condescendiente con la ley. Si no, de lo contrario, no tenemos nada, no podemos salir a linchar. El que hizo una cagada, tiene que ir preso y que vaya preso”.

"Creo que siempre tenemos que tener cuidado de no caer en inequidades, porque ya tenemos bastantes inequidades. E inequidad es que no haya justicia". G-plus

De repente, el ex Cha cha cha pasó a rescatar su vínculo personal con Calu Rivero: “Quiero mucho a Calu, conozco mucho a su familia, la quiero mucho a su mamá, a su papá, los conozco mucho, somos amigos y todo”. Luego, cuando De Brito indagó si lo que no le gustó fue el “escrache” en la conferencia de las actrices, el invitado opinó: “No es que no me gustó el escrache público. Creo que siempre tenemos que tener cuidado de no caer en inequidades, porque ya tenemos bastantes inequidades. E inequidad es que no haya justicia. Yo no estoy hablando a favor ni en contra de nadie, lo que me duele un poco también es que cuando cualquier cosa se convierte en una militancia pierde profundamente lo humano. Y estamos hablando de cosas humanas, profundas que le pegan a todo el mundo”.

Al final, Alfredo Casero se refirió a la crianza de su hija Minerva (19) y de los hijos de su pareja, y concluyó en alusión a Thelma Fardin: “Yo no mandaría sola a una hija a Nicaragua. Yo pienso para mí, por mí. Digo, cómo podés hacer una cosa así, si así fue”.