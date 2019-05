Hoy se presenta por octava vez la iniciativa para que sea ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en el marco de la Campaña Nacional por el Aborto Legal y Gratuito, tras lograr media sanción en el Congreso en 2018, aunque luego fue rechazada en el Senado. Y, una vez más, se escucharon voces a favor y en contra.

Nicole Neumann publicó un fuerte descargo en sus redes sociales, a favor de “las dos vidas”. "Me impresionan las mujeres pidiendo a gritos el asesinato", escribió en sus historias de Instagram la modelo. Y, más tarde, protagonizó un tenso cruce en vivo con Yanina Latorre.

“La ley de legalización del aborto para mujeres violadas ya está, ya está y ya está. Yo no estoy en contra de eso y, si no se cumple, ¡luchen para que se cumpla la ley! No estoy a favor del aborto clandestino, no tiene que existir, luchen en contra del aborto clandestino, y a favor de que se cumpla la ley. Me molestan estos festivales, son temas muy delicados para andar haciendo festejos. Me parece un papelón esa forma de expresarse, estamos hablando de vidas”, comenzó Nicole.

Por su parte, Latorre opinó: “Están defendiendo a mujeres que mueren todos los días en abortos clandestinos. Yo las entiendo, y entiendo que quienes están en contra de la ley, como vos, que sos bastante activa, tendrían que empezar a pensar y a hacer algo para que no mueran más mujeres en abortos clandestinos”.

Y la modelo volvió a defender su postura. “Yo no puedo hacer nada para que dejen de existir abortos clandestinos y para que se cumpla la ley con las víctimas violadas. No es mi culpa… entonces abrámoslo (el criterio) y la que no se cuidó porque estaba en pedo y no quería que se lo saque también porque existen abortos clandestinos… no, me parece que no es tan por arriba el tema. Es mucho más profundo que eso”, completó.

