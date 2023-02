Polémica con Diego Leonardi por sus desubicados comentarios sobre Nacho de Gran Hermano: "Patea para el otro lado"

Diego Leonardi, exparticipante de Gran Hermano, le dio una nota a Cristian U y generó polémica con sus desafortunados comentarios sobre la personalidad y sexualidad de Nacho Castañares, actual participante del reality de Telefe.

"Nachito patea para el otro lado. Hay gente que lo conoce y dice que el chico es gay y que no se anima a decirlo", dijo Leonardi, sin filtros.

Más sobre este tema ¿El nuevo Alfa? Nacho de Gran Hermano le exigió a su papá, Rodo, que tome distancia de Camila: el motivo

Acto seguido, Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022, tomó la palabra: "No sé si patea para un lado o para el otro. Yo siento, y me parece excelente, que Nachito no tiene tabú. Si un día le pinta estar con un varón, va a estar con un varón. Creo que ya creció con una mente muy abierta, teniendo a sus dos papás hombres".

"Nachito patea para el otro lado. Hay gente que lo conoce y dice que el chico es gay". G-plus

"Tiene una historia de vida durísima", acotó Diego Leonardi sobre Nacho, cosechando repudio en redes.

Más sobre este tema La mamá de La Tora aseguró que no ve a Nacho como yerno: "Pueden ser amigos"

PAMPITO, INDIGNADO CON DIEGO LEONARDI

Luego de mostrar el clip de Diego Leonardi emitiendo su inadmisible opinión sobre Nacho, Pampito hizo un fuerte descargo Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"Preguntarte para qué lado patea una persona es muy antiguo, Diego. Tenés que deconstruirte. Tenés que informarte un poco más. ¿Qué te importa? Además, decir 'para qué lado patea’, ya es despectivo", dijo el panelista y periodista.

"Ponele que Nacho tenga su sexualidad sin resolver, ¿sos vos el que tenga que sacarlo del closet? Porque él habló del closet. ¿Sos vos el que tiene que señalarlo o empujarlo a que hable de algo que él todavía no habló supuestamente? Diego, sos bruto", concluyó Pampito, repudiando los dichos de Leonardi.