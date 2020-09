Polémica con Christian Sancho por una marca que lo desvinculó tras mostrarse a favor de la diversidad sexual: "Me enteré por las redes"

Una sorpresiva decisión de una conocida marca de ropa interior masculina generó indignación y cuestionamientos en las redes sociales tras anunciar el final de su vínculo con Christian Sancho, quien era su imagen desde hacía siete años. La movida llega luego de que el modelo hizo declaraciones donde se mostraba a favor de rehacer su vida sentimental con alguien de la “diversidad sexual”.

"Estoy sorprendido. Estaba en plena negociación para lanzar la nueva temporada de ropa interior, y me entero por las redes que me habían desvinculado y “prohibido”, aseguró Christian a la revista Caras, el mismo medio en el fue tapa la semana que pasó con el titular “Apuesto por la diversidad sexual'”, donde contaba "no descarto terminar con un hombre".

"Queremos informarles a nuestros clientes y público en general que el contrato que nos unía al modelo Christian Sancho ha finalizado por el cumplimiento del plazo pactado en su oportunidad", aseguró la empresa en un comunicado que emitió en sus redes y que fue duramente criticado por considerarla una acción discriminatoria por orientación sexual.

"El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos”, había asegurado el actor. “El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo. Y yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Soy de un pensamiento muy libre. Fiel a mi corazón. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre ni el sexo”, aseguró, en la revista.

Muy cuestionable: la desvinculación de Christian Sancho tras mostrarse a favor de la diversidad sexual.

Gracias Christian Sancho por haber sido parte de nuestra marca todos estos años!!.



####En el día de hoy finaliza nuestro contrato con el modelo. Queda terminantemente prohibido el uso de su imagen. Fecha: 19/9/2020. #lody #lodyoficial #notificado pic.twitter.com/bjXBL6fO6c — Lody Lingerie (@lodyoficial) September 18, 2020

