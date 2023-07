El Polaco recordó el día que lo llamó Diego Maradona para preguntarle si salía con Gianinna: "Me puse re nervioso"

En un imperdible mano a mano que tuvo con Fer Dente en Noche al Dente, El Polaco recordó cómo vivió el día que lo llamó Diego Maradona para preguntarle su salía con su hija, Gianinna.

“Con Gianinna siempre fuimos amigos. Y un día, ella me dice ‘escuchame, mi viejo te quiere llamar por teléfono’. Y yo dije ‘¡No! ¿Qué le digo? ¿Cómo le hablás al Diego?’”, comenzó diciendo el cantante tras declararse fanático del recordado ídolo”.

“Me corta y veo que en mi celular decía ‘Emiratos Árabes llamando’. Y bueno, nada, me puse re nervioso. Diego me dijo ‘no te hagas el pelot…, a mí no me mientas’. Yo le hablé con todo el respeto del mundo”, agregó, entre risas.

Y cerró, a flor de piel: “Ese día choqué con el auto. Me puse nervioso y choqué contra un coso de cemento que había. Fue una anécdota espectacular. Después lo conocí y lo pude abrazar. Para mí, va a ser mi ídolo toda la vida y ese es un recuerdo que me va a quedar en la retina para siempre en mi corazón”.

SENTIDAS PALABRAS DE EL POLACO SOBRE LA SALUD DE SU EX, SILVINA LUNA

En medio de todas las voces que se alzaron para compartir su dolor por el difícil cuadro de salud que atraviesa Silvina Luna, El Polaco rompió el silencio y le dedicó unas profundas palabras a la mujer con quien compartió una historia de amor varios años atrás.

“La verdad es que es muy triste. Ella no se merece lo que está viviendo, es una mujer joven. Yo la quiero mucho, pasamos cosas lindas y tengo los mejores recuerdos siempre en mi corazón”, comenzó diciendo el cantante en una nota que dio a LAM.

. De mi parte, está en mis oraciones y de parte de mi mamá, también. Mi vieja es muy cristiana y el otro día me llamó para decirme que estaba muy dolida , que había hablado con las amigas. Estamos todos igual, pero va a salir adelante”, agregó.

Por último, El Polaco no escatimó en halagos para Silvina y, sin nombrarlo, apuntó contra, quien la operó en 2011: “Es una chica joven con toda una vida por delante y que esté sufriendo esto que está pasando,. La bronca es la misma hacia la gente que hizo tanto daño. Ella es una muy buena mujer y es una tristeza esto que está pasando, me duele en el corazón como a todos los que la queremos”.