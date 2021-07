El Polaco recordó cómo fue su última gran charla con su papá, a un mes de su muerte: "Se quedó conmigo tres días y hablamos como nunca"

El 24 de junio, El Polaco recibió uno de los golpes más duros de la vida tras la muerte de su padre, Jorge Cwirkaluk (59).

"Él siempre fue un loco, no cuidaba su salud. Pensaba que era inmortal. La depresión… Las adicciones son algo que llenan el vacío por momentos, pero te traen más depresión y cosas más tristes", había dicho el cantante en LAM, pocos días después de la irreparable pérdida.

Tras cumplirse un mes de la muerte de su papá, el Polaco le dio un móvil a Implacables en el que reveló que los primeros días de mayo tuvo una profunda y nostálgica charla con Jorge, sin imaginar que sería la última.

"Cuando fue la foto de La Academia, él vino a mi casa y se quedó tres días conmigo. Eso fue raro. Siempre lo iba a buscar yo y, de repente, me llama, que estaba en la puerta y que había venido en remís", comenzó contando el artista, visiblemente conmovido.

Luego dio más detalles de esa conversación final: "Se quedó conmigo tres días. Ese día charlamos como nunca, hablamos de recuerdos de cuando éramos chicos, cuando lo acompañé a trabajar. Cosas que vos decís '¡qué raro que es todo!'. Pero te parece normal. No charlábamos así hace mucho tiempo y que él haya ido a casa solo, sin que lo haya ido a buscar".

Reflexivo y con el dolor a flor de piel, el Polaco agregó: "Pero siempre falta algo. Decís '¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto otro?'. Es un 'mañana voy', y quizás no hay un mañana. La pérdida de un ser querido tan fuerte, como la de un padre o una madre, te hace crecer un poco más. No somos nada. Somos lo que somos ahora y mañana no somos más nada. Cuando recibís un golpe tan fuerte empezás a tener conciencia de otras cosas".