El Polaco recibió una catarata de críticas por un video dándole besos en la boca a su beba: "¡Eso está mal!"

Una escena íntima de El Polaco con su beba Abril, de seis meses, terminó siendo fuertemente cuestionada en las redes sociales.

"Besos con papi", fue el título que escogieron el cantante de cumbia y Barby Silenzi para compartir el material en el Instagram que le crearon a su hija, sin imaginar que recibiría una catarata de cuestionamientos: sus seguidores vieron con malos ojos que El Polaco le de besos a su hija en la boca y se lo remarcaron con fuerza, con distintos alegatos.

"A los bebés no hay que darles besos en la boca", "Está mal que le dé besos en la boca a un bebé. ¡Hasta los pediatras lo dicen!", "No le des besos en la boca. Los bebés no tienen las defensas, ni deben recibir besos en la boca", "No se besa a los bebés en la boca por más padres que sean", "Qué mal queda que le des besos en la boca", "ESI, Polaco. A los bebés no se los besa en la boca. Hay que enseñarle que esa parte también es íntima, de su propio cuerpo", "Está mal, papá" y "Menos mal que estaba penalizado por la ley besar a los niños en la boca. Es considerado abuso", fueron tan solo algunas de las críticas negativas que recibió el cantante, mientras que otros usuarios lo defendieron y marcaron que era un momento "tierno", "amoroso", de un padre con su hija.