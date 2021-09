El Polaco enfrentó los fuertes rumores de crisis con Barby Silenzi: "Estamos bien"

El Polaco, finalmente, contó por qué abandonó abruptamente el estudio de ShowMatch durante las grabaciones de La Academia (eltrece) y aclaró si es verdad que se fue tras haberse peleado fuerte con su pareja de baile y compañera de vida, Barby Silenzi.

"No sé, en realidad, qué fue lo que me pasó. Tenía ahí como un catarro que no me dejaba respirar. Al otro día me hice todos lo estudios y estoy impecable. Fue como un ataque de angustia me parece", contó en diálogo con Teleshow.

Y remarcó que está centrado en estar más tranquilo para sentirse mejor y que no le vuelva a pasar.

"Me preocupé porque no podía respirar. Me asusté. Pero yo soy muy ansioso, tengo que tratar de estar más tranquilo y que sea lo que Dios quiera porque me exijo mucho", afirmó, preocupado.

Entonces, aprovechó la oportunidad para aclarar que no es verdad que se fue del estudio por supuestamente haberse peleado con Barby, mamá de su hijita Abril.

"Con Barby estamos bien, son todas mentiras lo que se dijo de que habíamos discutido entre nosotros”, cerró, contundente, luego de que Marcelo Tinelli contara públicamente que los había visto pelear.