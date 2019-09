El Polaco, dolido tras los dichos de Silvina Luna sobre sus supuestas adicciones: "Me molesta por mis hijas"

A un año y medio de la ruptura con Silvina Luna (39), El Polaco (32) volvió a apostar al amor de Barby Silenzi (35), bailarina que conoció en el Bailando y este año se pusieron de novios.

Pese a que el cantante de cumbia está en otra historia amorosa, las preguntas vinculadas a la actriz rosarina siguen vigentes, luego de las últimas y resonantes declaraciones de Luna en TV.

"¿Sentís que Silvina se fue al pasto?", le preguntó Ángel. Y El Polaco respondió: "A veces te molestan un par de cosas porque tengo a las nenas, que son chiquitas y la quieren". G-plus

"Consumí cocaína y lo peor que te puede pasar es ponerte de novia con alguien que también consume", dijo Silvina en PH, Podemos hablar, revelando en primera persona su pasado vinculado a las drogas, pero sin especificar con cuál de sus parejas había transitado esa oscura etapa de su vida. Aunque tiempo atrás, Luna había dicho que su noviazgo con El Polaco había estado marcado por los "excesos". Incluso contó en Incorrectas que el cantante se había comunicado con ella telefónicamente para contarle que estaba realizando un tratamiento.

Con El Polaco en el piso de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito le preguntó: "¿Sentís que Silvina se fue al pasto (con lo que dijo)?". Con seriedad y sin esconder su malestar, el cantante contestó: “Siempre que uno tiene una relación tiene cosas para hablar. Yo guardo los mejores recuerdos. Obvio que a veces te molestan un par de cosas porque tengo a las nenas (Sol y Alma), que son chiquitas y la quieren. Por eso me molesta”.

Atenta a su respuesta, Karina Iavícoli arremetió: "¿Mintió sobre lo que dijo?". Titubeante, El Polaco señaló: "Si mintió o no mintió es un tema mio. Contar o no contar es mi derecho. Pero ya está, no quiero hablar más".

Sin embargo, Mariana Brey le hizo una incisiva pregunta más: "¿Nunca engañaste a Silvina con Barby Silenzi?". Y él aseguró: "No, jamás. Me porté bien con Silvina… He sido infiel y me han cag..., pero no".