El Polaco y Barby Silenzi estarían nuevamente en crisis: "Ya no conviven"

Otra vez el Polaco y Barby Silenzi enfrentan rumores de crisis de pareja, en coincidencia con el debut del cantante como conductor de Un viaje inolvidable.

"El Polaco no está conviviendo hoy por hoy con Barby Silenzi", afirmó Adrián Pallares al comienzo de Socios del Espectáculo.

El detalle del nuevo proyecto del Polaco no es menor, ya que la madre de Abril Cwirkaluk apenas reaccionó en redes sociales al estreno del padre de su hija menor.

"¿Ella no le puso nada? ¿No le dedicó nada? ¿Ni un 'éxitos, amor'…?", indagó picante Rodrigo Lussich.

Entonces, Adrián Pallares confirmó que Barby Silenzi solo le dio "un triste like" al Polaco tras su primer programa en la noche de América.

EL POLACO Y BARBY SILENZI, UNA RELACIÓN CONFLICTIVA

El fin de semana el Polaco suspendió una serie de shows "por problemas personales", y se disculpó en Stories, por lo que arreciaron las especulaciones sobre problemas con Barby Silenzi.

Entonces, Paula Varela explicó: "Barby no le puso posteo por el debut en TV al Polaco, ni nada, porque no se están hablando. Ellos están peleados. Ella fue a ver Sex, a comer con amigas, está haciendo su vida. Hasta la mañana de hoy el Polaco no había aparecido".

"Cuando se pelean la táctica del Polaco es huir, y esta vez Barby se cansó y no va a ir a buscarlo". G-plus

Si bien Barby tiene su departamento de soltera en Palermo, barrio donde sus nenas van a la escuela y el Polaco vive en La Plata, ella tampoco habría ido a provincia durante los últimos findes.

Por eso, Paula Varela replicó los dichos del entorno de los padres de Abril, quien el 1 de junio cumplirá dos años: "Esta relación no da para más. Falta que alguno de los dos se de cuenta y le ponga un límite. Se la pasan peleando todo el tiempo".

"Cuando se pelean la táctica del Polaco es huir, y esta vez Barby se cansó y no va a ir a buscarlo", cerró Paula Varela sobre Barby Silenzi y el Polaco.