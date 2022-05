Piñón Fijo habla de su talentosa familia: "Comparto momentos inolvidables con mis nietos"

Piñón Fijo regresa a la calle Corrientes con nuevas funciones para toda la familia luego de dos años de ausencia debido a la pandemia.

-¿Cómo te sentís en este regreso tras el fuerte parate por el Covid 19? -Estoy manejando las ansiedades después de dos años de ausencia de la calle Corrientes. Si bien el unipersonal está bastante consolidado porque lo venimos haciendo hace unos meses, hay como una ansiedad. El "Payabuelo" está grande...

-Hablando de tu abuelazgo, ahora tenés otro nietito. ¿Cómo viviste la llega de León, el hijito de tu hija Sol?

-Sí, fui "Payabuelo" otra vez de Leoncito y ya tenía a Luna que me ilumina en cada sueño. Como abuelo soy un desastre, un payaso, ja, ja. Ahora ando medio ausente, estoy en Buenos Aires, pero cuando estaba más en Córdoba, íbamos a pasear y a compartir momentos inolvidables con Luna, espero que para ella también lo sean.

-¿Qué sentís cuando ves a tus hijos Sol y Jeremías dedicarse a lo mismo que vos?

-Si cuando empecé en la calle me hubieran dicho que mis hijos se iban a dedicar a lo mismo que yo, no lo habría creído. No hay mejor premio para un papá que vengan los hijos y digan "quiero hacer mi propio camino con las herramientas que aprendí de vos". Obviamente que ellos han desarrollado sus propias herramientas tamnbién, están mejorando este camino porque obviamente no hay libros ni nada que te enseñe. Me encanta ver su impronta propia pero con la raíz del camino que hicimos juntos.

-Luna, que ya tiene cinco años, es también súper histriónica, ¿la ves como la tercera generación de artistas de la familia?

-Creo que esa va a ser la generación que va a terminar de redondear todo lo que hemos hecho nosotros. Realmente Lunita tiene un talento y un poder de improvisación y chispa que realmente nos sorprende por más que nosotros vivamos viendo esas cosas.