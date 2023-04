Pilar Smith mandó al frente a Alfa: "Las mujeres se le regalan"

Esta semana se viralizó un audio de Walter “Alfa” Santiago asegurando que cobra 1000 dólares y viáticos para participar de eventos y que esa suma se debe a que tiene “más arrastre” que el resto de sus compañeros de Gran Hermano, pero ahora se reveló que también es un gran conquistador.

En LAM encontraron al empresario restaurador de vehículos en un evento que organizó Pilar Smith para la presentación de su perfume, que lo recibió y no se despegó de él en toda la nota. “Cobré 6000 mil dólares, pero hablen con ella que es mi representante”, bromeó Alfa.

En vivo, De Brito le preguntó a Alfa si va a ir al Bailando o no, y este le respondió contundente. “Yo siempre digo que lo que hago es lo que me hace feliz. Si me hace feliz el Bailando, voy. Si me hace feliz cocinar con Georgina, voy con ella. Yo hago lo que me hace feliz”, contó.

PILAR SMITH, PICANTE CON EL CÍRCULO ÍNTIMO QUE RODEA A WALTER ALFA SANTIAGO

“¿Vos pensás que yo no estoy preparado para bailar?”, desafió Alfa a Ángel, cuando lo escuchó irónico sobre su posible participación en el certamen. “Vine acá a pasar la tarde con mi amiga, y en caso de bailar, lo voy a hacer con una amiga que está muy ligada a los ‘fierros’”, dijo, especificando que se trata de una exconductora de El Garage TV.

“Es Amalia Díaz Guiñazú”, aclaró Alfa, y dio como alternativa a Pilar Smith, que sonreía a su lado. “Yo soy la representante de Alfa, todo lo tienen que arreglar conmigo. Es mentira que cobra, lo quisieron ensuciar. No era su voz, está trucado”, lo defendió ella.

Cuando le preguntaron qué tips y consejos le dio a Alfa, Pilar enumeró: “Le dije que tenga cuidado con los audios y mensajes que manda, cuidado con la gente que se le acerca para usarlo para ser famoso. Muchas chicas se le acercan, se le regalan prácticamente para ser famosas; y yo le dije que no lo haga, que se dé cuenta”, dijo Smith.

