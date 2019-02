Luego de que Pampita y Pico Mónaco confirmaran su separación, los rumores sobre los motivos de la ruptura no tardaron en llegar.

Una de las teorías que contó Marcela Tauro es que habría una tercera en discordia que ocasionó la crisis: “Ella le habría visto un mensaje de Instagram a él de parte de una chica rubia muy linda, una artista plástica de 26 años. Pico conoce a esta chica de Buenos Aires, de un gimnasio donde hacían crossfit”.

Él desmintió tajantemente cualquier tipo de infidelidad y ella brindó una llamativa respuesta cuando la revista Caras le preguntó por el tema: “Si hubo una tercera en discordia lo va a aclarar él en su momento porque a mí no me corresponde hablar por él. Pero te puedo asegurar que no hubo nada de eso. Jamás. Juan es una persona con muchos valores y nunca sospeché de él y jamás me habría hecho sentir así. No me corresponde a mí decirlo porque se lo están inventando a él, pero no hay ningún motivo en particular. Son cosas nuestras como pareja que no hay que explicar, pero no pudo ser y nada más”, dijo la top.

El miércoles, en Confrontados, Rodrigo Lussich leyó las declaraciones de Pampita y disparó: “¿Por qué Pampita hace tanto hincapié en dejar la posibilidad de dejar abierta la posibilidad de una tercera en discordia? Por esta foto”. Acto seguido, mostró una imagen en la que se ve a Pico tomando una cerveza junto a una joven rubia.

El conductor agregó: “Fue este fin de semana, en su bar de Mar del Plata, sobre la calle Olavarría, en su cervecería. Estuvieron mucho rato Pico y esta chica… Esta rubia misteriosa es la tercera en discordia por la que le preguntan a Pampita”.

Luego, Paula Varela contó: “Yo hablé con gente de Mar del Plata y me dicen que esta chica suele ir al bar”.