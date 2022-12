Se picó entre Coti y Alfa de Gran Hermano 2022: "Me tenés cansada, estoy harta"

La tensión entre Constanza Coti Romero y Walter Alfa Santiago va en continuo aumento, y una muestra de eso fue la feroz discusión que mantuvieron por un simple jugo en sobrecito.

"No lo estoy ocultando, lo tengo. ¡Dejá de romper, Alfa! ¡No te estoy molestando hoy, no seas rompe!", explotó la correntina mientras volcaba el polvo sobre una jarra con agua.

Grito va, reclamo viene, Alfa retrucó furioso: "¡Te encanutaste un jugo!".

Ahí, la joven montó en cólera con su tonada provinciana: "¿Qué Romina me ponga en órbita? ¿Quién te crees que sos? Todos somos iguales en esta casa. ¿Por qué tenés que venir a decirme lo que tengo que hacer? ¿Por qué le tenés que estar mandando la vida a todos?".

Al final, la catarata de insultos terminó con Coti vociferando "me tenés cansada, estoy harta de vos", mientras que Alfa de Gran Hermano 2022 concluyó con que la novia del Conejo quedó "expuesta" por su actitud.

CÓMO CONTINUÓ LA PELEA DE COTI Y ALFA DE GRAN HERMANO 2022 POR UN JUGO

Cada uno por su lado, tanto Contsanza Coti Romero como Walter Alfa Santiago relataron al detalle la misma historia para desahogarse, con la diferencia de que la culpa por la confrontación siempre recaía en el otro.

Hasta que Alfa primero imitó la forma de hablar de la correntina, y después reprochó a Romina Uhrig y Ignacio Nacho Castañares: "Si ustedes están escuchando también tendrían que saltar porque también es de ustedes el jugo".

Resignado, Nacho en parte le dio la razón, pero aclaró cuando él discutió "nadie saltó", mientras que Romina le dio la derecha a Alfa evitando polemizar.

Por otro lado, Constanza Coti Romero le contó todo a Julieta Poggio y Daniela Celis, y no solo fustigó contra Walter Alfa Santiago, sino que también cuestionó a Romina Uhrig: "Estoy cansada de Romina también. No sé qué es lo que hace, si va a estar o no con nosotras, si nos va a defender o no".