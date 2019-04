El pícaro tweet de Yanina Latorre a Lourdes Sánchez antes de su debut en Bailando 2019 junto a Fede Bal

Finalmente, Lourdes Sánchez estará en Bailando 2019 junto a nada más y nada menos que Fede Bal, excampeón del certamen junto a Laurita Fernández, su por aquel entonces pareja y archinémesis de la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

"Está confirmado que Fede Bal baila con Lourdes Sánchez, él aceptó su propuesta. Lo confirmo yo", dijo Ángel de Brito, en su ciclo de eltrece. "Y también confirmo que Lourdes está fuera del BAR, solo estará en la pista. Quien se va a sentar entre Aníbal Pachano y Flavio Mendoza en el lugar de la expresidenta es Laura Fidalgo”, agregó el conductor.

Luego de la confirmación de la nueva pareja del programa de Marcelo Tinelli, Yanina Latorre le envió un pícaro tweet a su compañera de ciclo. “¡Che @lourdesanchezok vas a tener que desbloquear a las fans de @balfederico! ¡Me lo están pidiendo! Si no, no sé quién corno te va a votar”, la chicaneó divertida la panelista.

En su momento, la mujer del Chato Prada había silenciado a las cuentas de fans de Fede Bal y Laurita Fernández debido a su consabida enemistad con la bailarina. Como reza la famosa canción interpretada por la inmortal Mercedes Sosa: “Cambia, todo cambia”.

Che @lourdesanchezok vas a tener q desbloquear a las fans de @balfederico ! Me lo estan pidiendo! Si no, no se quien corno te va a votar