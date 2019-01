El amor entre Jimena Barón (31) y Mauro Caiazza (33) avanza a paso firme. A tal punto que la actriz y cantante viajó a Miami para grabar su segundo disco y, entre otras personas, le confió el cuidado de su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo (4), al bailarín.

"El padrastro se queda de niñero", escribió Jimena en un divertido video que subió a Instagram Stories, en el que se los ve a Mauro y Momo listos para ir a la pileta.

Apostando al crecimiento profesional de Barón y súper enamorado, Caiazza le dedicó un dulce mensaje en redes, al que Jimena le aportó una cuota de pasión en su pícara respuesta.

"Te vamos a extrañar amor. Que nada te detenga", le escribió el bailarín a Barón, junto a una foto en la que están los dos abrazados, junto a Momo. Y ella le comentó: "Yo a ustedes demasiado. Estén mucho juntos y copate con la videollamada hot, dale. Te amo".

Antes de emprender vuelo, Jimena compartió con sus seguidores de Twitter la felicidad que siente por seguir cumpliendo sus sueños laborales: "Mañana partimos a Miami. En una apuesta enorme, a empezar un segundo disco que me tiene más que emocionada, con productores de primera liga. ¡No veo la hora de compartirles todo lo nuevo! Me siento muy feliz y agradecida. Este es mi sueño de toda la vida", expresó, luego de lanzar con rotundo éxito su primer disco, La Tonta, de modo independiente.

