El pícaro ida y vuelta de Majo Martino con Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos: "Para mí, él es un amigo con derecho a mimos"

Pese a que pareció haber tenido mucha química con Melody Luz, Alex Caniggia se mostró muy interesado por Majo Martino, con quien mantuvo un pícaro ida y vuelta mientras disfrutaban un día a puro sol y pileta en El Hotel de los Famosos.

Algo sonrojada por la mirada fija de su compañero, Majo le marcó los puntos al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia: “Si me mirás así yo no puedo tomar sol, me pone incómoda”, señaló.

“Te quiero bien bronceadita, con la tanguita, marcadito”, fue la respuesta de Alex, quien destacó los atributos de Martino y no dudó en dejar en claro lo que le genera su presencia.

“Para mí, Alex es un amigo con derecho a mimos", cerró Majo Martino, quien sorprendió al mostrarse tan cerca del joven, con quien mantiene una relación de amistad. Al menos, por ahora.