El pícaro comentario de Tinelli sobre el nuevo candidato de Jimena Barón: "Basta de Caiazzas, llegan los empresarios a su vida"

Desde que se separó del Tucu López, Jimena Barón no ha vuelto a iniciar una nueva relación amorosa, aunque eso podría cambiar pronto de acuerdo a Marcelo Tinelli. Luego de adelantarle que será mamá antes que su hija Mica, ahora el conductor chicaneó a La Cobra en La Academia con un supuesto candidato del que no se sabía nada hasta esta noche.

“Hoy de pantalón rojo, una mujer que es próxima pareja de un conocido empresario argentino. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señora Jimena Barón!”, dijo Marcelo. “¡Basta de Caiazzas, llegan los empresarios a la vida!”, agregó el conductor en referencia al bailarín del mismo apellido con el que la actriz formó pareja en 2019.

Este lunes, Marcelo le apostó a Jimena Barón que “quedará embarazada antes que su hija Mica” al presentarla en La Academia, y hasta quiso arriesgar el nombre del papá, pero ella le pidió que no hable más. “Si no quieren que hable, listo, cállenme. Yo vine con ganas de hablar, listo, si no me fuman, listo”, cerró Tinelli.