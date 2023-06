Pícaro comentario de Jésica Cirio a poco de anunciar su separación de Martín Insaurralde: "Tengo los mensajes directos de Instagram abiertos"

A poco de blanquear que le puso punto final a su historia de amor con Martín Insaurralde, con quien tuvo a su pequeña Chloe, Jésica Cirio sorprendió al responder unas picantes consultas que le hicieron llegar sus seguidores.

“Bueno, la pregunta es si disfruto del sexo. Sí, por supuesto que disfruto del sexo. Creo que es algo muy placentero, que nos da felicidad, así que sí disfruto del sexo”, comenzó diciendo Jésica en los posteos que compartió en Instagram Stories.

En cuando a si situación sentimental actual, la modelo envió un mensaje especial para quien quiera conquistarla: “Estoy soltera, no estoy con nadie. Así que ya saben, tengo mi MD (mensaje directo por Instagram) abierto”.

“¿Si saldría con uno de 25 años? No sé, me parece mega chico. Creo que no”, cerró Cirio, contundente al analizar qué tiene que tener un caballero para que logro llamar su atención.

JÉSICA CIRIO CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE MARTÍN INSAURRALDE

Luego de que sonaran con fuerza los rumores de crisis con Martín Insaurralde, con quien tiene a su pequeña de 5 años, Chloe, finalmente Jésica Cirio confirmó que le puso punto final a su historia de amor de 10 años con su esposo.

La conductora de La Peña de Morfi respondió las consultas de sus seguidores y no esquivó la más repetida referida a si está separada: “Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, comenzó diciendo Jésica en Instagram Stories.

“Después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer, o dejarnos de amar, como familia”, agregó.

En cuanto a la familia de Martín destacó: “Él tiene tres hijos maravillosos que son los hermanos de Chloe, que la aman mucho y ella, para nosotros, es lo más importante del mundo. Martín es un excelente padre. Fuimos súper, súper felices en estos 10 años de relación. Pero bueno, como toda relación, a veces llega a su final y es parte de la vida”.

Por otro lado, la modelo despejó las dudas sobre sus fuertes posteos, que parecían ser dirigidos a Insaurralde: “Con respecto a los mensajes, nada tiene que ver con la relación, son momentos y estados de la vida que uno va pasando. Y pasa que, a veces, uno comunica en las redes absolutamente todo: lo bueno y lo malo. Quiero aclarar puntualmente, que esos mensajes no tienen nada que ver con la relación”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “Gracias a todos por la preocupación, pero me parece que estaba bueno aclararlo para que se dejen de decir un montón de cosas. Hoy, para nosotros, lo más importante es el crecimiento y el desarrollo de Chloe. Lógicamente, para ella ya es difícil, como para cualquier nene de 5 años una separación de sus padres.”.