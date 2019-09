El pícaro comentario de Albert Baró a una foto hot de su ex, Nerina Uturbey, en medio de los rumores con Delfina Chaves

Hace casi tres semanas Nerina Uturbey (25), la joven periodista que era novia de Albert Baró (23), confirmó que ya no estaba en pareja con el actor de Argentina, tierra de amor y venganza, tras varios días de especulaciones sobre el final de su noviazgo. La noticia hizo que los fanáticos del culebrón vuelvan a soñar un romance del catalán con Delfina Chaves (23), su pareja en la ficción. Pero ellos nunca confirmaron el rumor, más allá de que hasta hubo testigos que los habrían visto besándose en Bariloche. Y ahora el actor volvió a mostrarse cerca de su ex. ¿Su ex?

Sucede que Nerina compartió una sensual foto hot en un jacuzzi, en la que aparece desnuda, cubierta por el agua, para rematar el chiste con otra foto en la que aparece zambullida entre la espuma. “Bañarse en un jacuzzi: Expectativas VS. Realidad. Es que yo tengo la espuma del jabón, papi”, escribió, divertida haciendo que reciba miles de corazones y comentarios… ¡incluidos los del actor que interpreta a Bruno en ATAV! “Ja, ja, ja”, escribió el catalán, para rematarlos con pícaros emojis de una nube soplando viento y un copo de nieve.

Más sobre este tema Nerina Uturbey confirmó la separación de Albert Baró: "Tiene todo el derecho a continuar su vida"

¿Reconciliados? La foto hot de Nerina Uturbey y el pícaro comentario de Albert Baró en Instagram.

Fotos: Instagram