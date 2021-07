El pícaro chiste de Ángel de Brito sobre la continuidad de Yanina Latorre en LAM mientras continúa varada en Miami: "Si se queda a vivir allá la tengo que reemplazar"

Aunque se lleva bárbaro con Ángel de Brito y le encanta el formato de LAM (eltrece), Marina Calabró aclaró que jugaría a ser "angelita" temporalmente. ¿El motivo? El horario del ciclo se choca con el de su trabajo en la radio y le cuesta mucho acomodar su agenda.

Sin embargo, en un pícaro ida y vuelta de Ángel con Mariana Brey el conductor deslizó sus ganas de que Marina se quede fija. "La estamos convenciendo para que se quede, no le digas nada...", le dijo.

Entonces, Mariana se refirió a la ausencia de Yanina Latorre, que aún sigue varada en Miami tras las restricciones del Gobierno a los argentinos que viajaron al exterior. “No voy a hacer nada para impedir eso, ¿pero vuelve Yanina (Latorre)?”, consultó.

"No sé, no sé, de verdad... Si se queda a vivir en Miami la tengo que reemplazar y chau. No puede volver el 17 o 18, si le pasaron a agosto el viaje", cerró con humor.