La pícara sonrisa de Pampita al ser consultada por el reemplazo de Nicole en el jurado del Bailando: "Que elijan a quien quieran"

El martes pasado, Pampita (41) hizo las valijas y voló con Roberto García Moritán (44) rumbo a París para disfrutar de su luna de miel.

En ese momento, la modelo y jurado del Súper Bailando sabía que su reemplazo iba a ser Griselda Siciliani, actriz que arregló estar en el programa de Marcelo Tinelli solo por un envío porque viajaba a España, por motivos laborales, y Carolina regresaría a tiempo para estar en las grabaciones de los programas de esta semana.

Sin embargo, una inesperada determinación de Laflia hizo que Pampita no llegue a grabar los programas de esta semana y en su lugar estuvo Nicole Neumann, su clásica "enemiga" pública.

"¿Cómo fue el tema de que te quedaste una semana más? ¿En el Bailando sabían que vos ibas a faltar todos estos días?", le preguntó el notero de Los Ángeles de la Mañana a Pampita, en su regreso a la Argentina. Y ella aclaró el motivo de su sorpresiva ausencia: "No, no me quedé una semana más... Yo pensé que íbamos a grabar ShowMatch hoy miércoles, y que iba a estar en el programa del jueves y del viernes, pero al final la producción decidió grabar el martes".

Siguiendo con el tema, el cronista puntualizó: "¿Cómo viste que te reemplace Nicole?". Sin ánimo de confrontar, pero con una sonrisa pícara, la modelo contestó: "Yo no pregunto nada (a la producción), que ellos elijan a quien les parezca, a quien quieran, por mí está todo bien. Jamás opino de eso".