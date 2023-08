Pícara revelación de Pampita a siete años y medio del escándalo con Benjamín Vicuña y China Suárez en el motorhome: "No como palta"

A siete años y medio del escándalo con Benjamín Vicuña y China Suárez en el motorhome de El Hilo Rojo, Pampita hizo una pícara revelación, de la mano de la pregunta "Poco Correcta" de Ronnie Arias.

"Carolina, hay un dicho popular que reza 'todo aquel que se quema con leche ve una vaca y llora'. ¿Cuánto hace que no comés palta?", le preguntó el panelista del nuevo programa de Pollo Álvarez y Chino Leunis, en alusión al conflicto retro.

Con picardía, Pampita retrucó: "Ay, pensé que me ibas a preguntar cuánto hace que no veía a una vaca".

Acto seguido y con una sonrisa buena onda, la modelo y conductora respondió: "No como palta".

EL ESCÁNDALO DE PAMPITA CON BENJAMÍN VICUÑA Y CHINA SUÁREZ

En diciembre de 2015, Pampita protagonizó un escándalo con Benjamín Vicuña y China Suárez en el motorhome del film El Hilo Rojo.

"Vi lo peor que podía ver una mujer… Fui a saludarlo, jamás me imaginé lo que me iba a encontrar", declaró en ese entonces la modelo, sosteniendo que su el padre de sus hijos la estaba engañando con la actriz.

"Había olor a sexo", agregó Pampita, furiosa con Vicuña y Suárez.

CHINA SUÁREZ HABLÓ DEL ESCÁNDALO CON PAMPITA EN EL MOTORHOME

Señalada como la tercera en discordia, China Suárez rompió el silencio en Intrusos y negó con contundencia haber estado teniendo intimidad con Benjamín Vicuña cuando irrumpió Pampita en el motorhome.

"Yo estaba trabajando en la Costanera, en un exterior, en un motorhome que lo usamos todos. Estaba la productora y estaba Benjamín. Yo estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal y me había terminado de comer una palta. Y entró una persona completamente fuera de sí", declaró la China.

"Prefiero no dar detalles, porque no me gusta el escándalo, pero fui agredida verbal y físicamente. Fue muy triste. Todavía me cuesta caer. Siento que no me pasó. Todos quedamos bastante impactados", agregó la actriz.

"Yo quedé metida en un problema que en realidad lo tiene Benjamín con su exmujer", afirmó la China.