Pícara respuesta de L-Gante cuando le preguntaron qué opina de Mauro Icardi: "Es un buen jugador de fútbol"

L-Gante dio una pícara respuesta en su visita a LAM cuando le preguntaron qué opina de Mauro Icardi, la expareja de Wanda Nara, con quien se lo relaciona amorosamente.

“¿Icardi qué te parece?”, le preguntó Ángel de Brito en el programa de América y el cantante respondió: “Es un buen jugador de fútbol”.

“Cuando salió a hacer el vivo te involucró a vos”, insistió el conductor y él contestó: “Yo lo tomé como su problema, sus temas y la reacción de un hombre”.

Más sobre este tema La insólita revelación de L-Gante sobre Mauro Icardi en medio del rumor de romance con Wanda Nara: "Yo lo uso en la Play"

L-GANTE HABLÓ DEL POLÉMICO VIVO DE MAURO ICARDI

L-Gante habló en LAM del polémico vivo de Mauro Icardi que dio que hablar y dejó en claro que él no se sintió involucrado.

“No tengo nada para decir, no me quiero meter ni me incumbe tampoco”, expresó el cantante y De Brito comentó: “Bueno, pero tu amiga de incumbe”.

Más sobre este tema La reacción de L-Gante cuando Ángel de Brito le preguntó si pasó algo con Wanda: "No quiero meter la pata"

“Claro, pero ella maneja sus cosas con su expareja”, contestó contundente y el periodista agregó: “Cuando salió a hablar fue por ustedes”.

“Joya, pero estaría bueno en no aparecer dentro de más problemas que no tengo nada que ver”, sentenció al respecto la expareja de Tamara Báez.