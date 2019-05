El intempestivo regreso de Verónica Ojeda (39) a la Argentina, después de cuatro meses en Sinaloa con Dieguito Fernando (6) junto a Diego Maradona (58), desató una ola de especulaciones de todo tipo por su explosiva afirmación: “A México no vuelvo más”. Con el paso del tiempo, la tensión disminuyó. Y ahora Ojeda se explayó en El Diario de Mariana.

En diálogo con su amiga Marina Calabró, Verónica aclaró que con Diego son “solo los papás de Dieguito”, que él “los unirá para toda la vida” y aseguró: “Diego va a ver a Dieguito. Diego habla con su hijo todos los días”.

Pero además lanzó una potente y sugestiva reflexión: “No soy una más de las mujeres que pasaron en la vida de Maradona. Soy una de las madres de uno de sus hijos. Las mujeres pasan rápido en la vida de Diego, las madres quedan siempre”.

La picante afirmación de Ojeda se da casi en simultáneo con los dichos de Rocío Oliva sobre ella y el Diez: "Yo hablé con Diego cuando él estaba en México. No sé si estaba Verónica o no. Más tarde me enteré por un tweet que puso Lío Pecoraro que ella se fue porque vio unos mensajes míos. Después yo le pregunté a Diego y él me dijo 'sí, lo que pasa es hay una parte que no entendió esta chica. Yo no tengo nada con ella y puedo hablar con quien quiera y si se quiere enojar...'. Yo solamente quería saber qué es lo que había pasado... Porque no es mi tema, pero se lo pregunté. Él siempre que le ponían un micrófono decía que estaba solo".

Por otra parte, luego de eludir definiciones ante la pregunta de Jorge Rial sobre si hubo violencia contra ella o su hijo de parte de Diego Maradona, Verónica Ojeda descartó la vía legal: “Por ahora no voy a iniciar ese camino”.