En medio del debate del feminismo y de la lucha contra el machismo, Marcela Tauro le preguntó a Isabel Macedo, quien estaba dándole un móvil a Intrusos con su marido, Juan Manuel Urtubey, por su pelea retro con Pampita.

La violenta discusión tuvo lugar en una fiesta top en Punta del Este, en 2010, luego de que Carolina se molestara al ver un mensaje de la actriz a Benjamín Vicuña, saludándolo pícaramente por las Fiesta. "Que tengamos otra linda noche buena", rezaba el supuesto mensaje. Ese año, la actriz y el actor habían compartido tira en Telefe.

"Primero que no me acuerdo. Se re hacía (miró de reojo, a modo de guiño, a Urtubey)", comenzó diciendo Isabel, con gracia. G-plus

"Hoy, a la distancia, el episodio que tuviste con Pampita, en Punta del Este, ¿cómo lo ves? Si hoy te hubiera pasado, ¿lo hubieras denunciado?", le preguntó la panelista, sorprendiendo a Isabel, que no esperaba esa consulta.

Actuando con gracia, Macedo respondió, sin contener la risa "Primero que no me acuerdo. Se re hacía (miró de reojo, a modo de guiño, a Urtubey)". Y Tauro le refrescó la memoria: "La tirada de pelos (de Pampita)".

Fue entonces que la actriz, sin querer escarbar en el pasado, concluyó: "Lo pasé. Si de algo aprendí, fue de eso. No me acuerdo mucho, si me acordara, nunca en mi vida volvería a hacer una cosa tan espantosa".