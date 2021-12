Pícara reacción de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini ante los rumores de crisis: "Sabía que se venía eso"

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini reaccionaron a dúo cuando el notero Alejandro Guatti les consultó en Intrusos por los rumores de separación, que enfrentaron en septiembre pasado.

Conocedores del medio en el que trabajan, el actor y la actriz previeron que la pregunta personal no tardaría en llegar y reaccionaron con picardía.

LA REACCIÓN DE GONZALO HEREDIA Y BRENDA GANDINI TRAS LA VERSIÓN DE SEPARACIÓN

Alejandro Guatti: -¿Cómo vivieron los rumores...?

Gonzalo Heredia: -Yo sabía que venía esa palabra. Esa palabra, "rumores".

Brenda Gandini: -¡Viste!

Gonzalo: -Son las reglas del juego. A veces las sé jugar, otras no...

Brenda: -Pero hay cosas que no se entienden. A nadie le gusta que se digan cosas que no son ciertas. Y salir a hablar también implica que se hable de eso. Es como una bola que se va llenando de cosas y no termina más.

GONZALO HEREDIA ENFRENTÓ EL RUMOR DE CRISIS CON BRENDA GANDINI

En septiembre, Gonzalo Heredia desmintió los rumores de separación de Brenda Gandini, actriz con quien lleva 11 años de amor y tiene dos hijos, Eloy y Alfonsina. "Está todo bien", dijo el actor, ante el micrófono de Intrusos.

"Yo no soy de hablar, de aclarar, pero está todo bien… (Los rumores) pasan siempre, son las reglas del juego y no pasa nada", aseguró Gonzalo Heredia.