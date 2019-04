El beso de Sebastián Yatra a Tini Stoessel en pleno show del Luna Park logró hacer delirar a sus fanáticos y despertar las sospechas sobre si los une algo más que una linda amistad. En medio de las especulaciones, la cantante rompió el silencio y habló de su vínculo con el cantante.

"Con Sebastián nos conocemos hace muchísimo tiempo, ya hace como 3 o 4 años. Él cantó en primer y segundo disco y yo ahora en el suyo, entonces nos llevamos súper bien y conectamos arriba del escenario porque realmente tenemos una muy linda relación", comenzó diciendo Tini en El Espectador, el programa radial que conduce Ángel de Brito por CNN Radio Argentina.

Luego, Tini dio detalles de las sensaciones que la atravesaron previo a que el joven le diera un beso frente a todos los espectadores: "Sebastián es bravo, entonces lo miré y dije 'ay, va a pasar (el beso)'. Y si me ves la cara estoy entre nerviosa y que no sé dónde meterme. Lo adoro, pero no somos novios. Estuve casi tres años con Peter Lanzani y casi tres con Pepe Barroso. Es mi primer año que estoy sola".

Tini Stoessel sobre los rumores de romace con Sebastián Yatrá: "Él vive arriba de un avión y es difícil, pero bueno nadie sabe qué puede pasar". G-plus

En ese momento, indagada por Pía Shaw sobre si Yatrá es su tipo de chico, Tini plantó más misterio a los rumores de romance: "No sé. Él vive arriba de un avión y es difícil, pero bueno nadie sabe qué puede pasar".

Por último, la cantante desestimó las versiones que hablan de un noviazgo con el Kun Agüero: "Es mentira, no somos pareja ni nada por el estilo. Nos llevamos increíblemente bien, él es muy amigo de mi familia y yo de la suya. Va a protagonizar mi próximo videoclip de mi nuevo single que se llama 22. Esta canción es súper especial porque es una fusión con cumbia y yo sé que al Kun le encanta la cumbia, entonces le escribí para que lo haga y me contestó '¡obvio!'. ¿Si hay beso? Ya van a ver".

