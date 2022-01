Pícara definición sin filtro de Sabrina Rojas sobre el Tucu López: "Es un negro pasional"

Muy feliz de haber consolidado una relación a la que no le tenía mucha fe, Sabrina Rojas visitó Intrusos en compañía del Tucu López, con quien presentaron su nuevo programa, y en diálogo con los conductores no dudó en definir al actor como “un negro pasional”.

“Nosotros hicimos el minuto a minuto de su relación”, les comentó Pallares para señalarles que sabían todos sus pasos. “Sí, cuando salían con la rata de paseo”, acotó Rodrigo Lussich, en referencia a la fama que precedía al actor de Sex.

“Parecen una pareja de años, con lo bueno y con lo malo; pero lo parecen”, agregó Adrián Pallares mientras Rojas y López se daban cuenta de que cumplían cinco meses (oficiales) de relación y se daban un beso en vivo. “Están calientes las 24 horas. Te ha agarrado en la calle, los hemos visto contra un árbol”, les recordó Lussich.

LA DIVERTIDA RESPUESTA DE SABRINA ROJAS SOBRE LA PASIÓN DEL TUCU LÓPEZ

“Es que es un negro pasional, ¿viste?”, atinó a responder Sabrina Rojas, provocando la risa del panel. “Es el agua de Tucumán que tiene ese no sé qué”, agregó el Tucu López, aportando más humor al momento.

“Y vos que lo has ido a ver a Sex, ¿te provocó algo verlo frotarse con tanta gente?”, le preguntó Lussich a Sabrina. “Es que yo vengo de ver a mucha gente frotándose con gente. El ojo ya lo tengo acostumbrado, no pasa nada”, explicó Patricia.

“Y yo también me he frotado en Desnudos, no me causa tanta diferencia”, agregó Sabrina Rojas. “Somos una pareja de personas muy frotadas”, replicó el Tucu López, mostrando que la pareja está coordinando sus diálogos para hacer reír a su futuro público.