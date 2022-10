Pícara definición de Laurita Fernández sobre su romance con Peluca Brusca: "Es el mismo vínculo, solo que chapamos"

La sonrisa de Laurita Fernández al hablar de su relación con Claudio Peluca Brusca es inconfundible, aunque a un mes de iniciado el romance con el productor de Bienvenidos a Bordo la conductora del programa mantiene la cautela.

"Es el mismo vínculo que teníamosm que nos hablamos todo el día por el programa. Antes era así, solo que chapamos", bromeó Laurita en una nota con Socios del Espectáculo.

Sonrojada y estallada de risa, continuó: "Eso es básicamente lo que cambia".

Más sobre este tema Peluca Brusca sorprendió a Laurita Fernández con un regalo y ella reaccionó con todo: "Sos muy hermoso"

Sin embargo, Laurita Fernández reconoció que también pasa su tiempo libre junto a Claudio Peluca Brusca: "Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas".

LAURITA FERNÁNDEZ YA SUEÑA CON UNA MINI LUNA DE MIEL CON PELUCA BRUSCA

En pleno idilio romántico tras las primeras semanas junto a Claudio Peluca Brusca, a Laurita Fernández la ilusiona tomarse una mini luna de miel con su novio.

Más sobre este tema Guido Kaczka blanqueó el romance de Laurita Fernández y Peluca Brusca: "Me llamó para contarme"

"En algún momento me gustaría hacer un viajecito. Tenemos que coordinarlo con el programa cuando se pueda congeniar todo. A mí la verdad es que me gustaría", expresó.

Por otra parte, Laurita Fernández ironizó por los despertares al lado de Claudio Peluca Brusca con los desayunos que le prepara y elogió a su pareja por sus dotes en la cocina: "Le pongo onda. Es todo lo que sé hacer, no hay mucho más que eso. Ya hice todas mis gracias culinarias, así que ya no sé qué más puedo hacer. Él cocina muy bien".