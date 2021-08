Pícara declaración de Pampita cuando le preguntaron si elegiría a Messi o Icardi para una noche de amor: "¿No se puede con los dos?"

Lo que empezó como una nota hablando de los looks de Lionel Messi y Mauro Icardi, quienes juegan juntos en el Paris Saint Germain, terminó en una declaración súper hot de Pampita al ser indagada sobre a quién elegiría entre los dos futbolistas para tener una noche de pasión.

“Vamos a hablar de ellos. Son nuestros, son de los mejores jugadores del mundo, están rompiéndola en París y parece que tienen estilos que marcan tendencia”, comenzó diciendo la conductora de Pampita Online en referencia a los esposos de Antonela Roccuzzo y Wanda Nara.

Fue entonces que Álvaro Norro añadió: “Son Lionel Messi y Mauro Icardi. Se juntan en París, son dos de los argentinos que juegan en el Paris Saint Germain junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, y son hombres elegantes que las marcan los buscan. Ellos están muy pendientes del look”.

Gabriel Oliveri: "Si tenés una noche de amor, ¿con cuál de los dos te quedas entre Mauro Icardi y Lionel Messi?". G-plus

Tras escucharlo, Gabriel Oliveri propuso una encuesta a sus compañeros: “Si tenés una noche de amor, ¿con cuál de los dos te quedas?”, indagó. A lo que Carolina Ardohain sorprendió a los panelistas con su rápida respuesta: “¿No se puede con los dos?”.

Pampita: "¿No se puede con los dos? Yo para no menospreciar a ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Esto es un hipotético". G-plus

“Yo para no menospreciar a ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Esto es un hipotético”, cerró la modelo, entre risas, dejando en claro que no se inclina por ninguno de los dos deportistas en especial.