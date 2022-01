La pícara broma de Carmen Barbieri por el nuevo look de Fede Bal: "Me encantó, es de Tonto y Retonto"

El debut de Fede Bal como conductor de 100 argentinos dicen, en reemplazo de Darío Barassi durante sus vacaciones, despertó una divertida crítica de Carmen Barbieri por el cambio de look de su hijo.

"Me encantó el nuevo look. Es de Tonto y Retonto", describió con completo desparpajo la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) el corte de pelo del actor, en referencia al personaje de Lloyd Christmas que encarnó Jim Carrey en la mítica comedia de 1994.

"Cuando era chico él se cortó el pelo como Jim Carrey de Tonto y Retonto. Vio la película y me dijo 'mamá, me cortás el pelo'. Entonces, agarré la tijera y le corté el flequillo como Tonto y Retonto", continuó ante las risas de sus compañeros de panel.

"Ahora me dijo 'vas a ver cómo me corté el pelo'. Me encanta, y se usa un montón. Lo veo a mi cocinero y también tiene el flequillito de Fede, se usa mucho. Así empezó Jim Carrey", cerró Carmen Barbieri sobre Fede Bal.

CARMEN BARBIERI CALIFICÓ A FEDE BAL EN SU DEBUT COMO CONDUCTOR

En un complejo ejercicio de evaluación, en la que pudo desdoblarse de su condición de madre de Federico Bal y como colega, Carmen Barbieri elogió al artista.

"Como colega le voy a poner un 10. Como madre un 9 porque sé que da mucho más", arrancó Barbieri.

"Me emocionó a mí verlo. Tiene una mezcla del padre y de la madre, es terrible. De Santiago le vi esa cosa de agrandado, de 'este es mi programa' No estoy haciendo un reemplazo. Eso. Agrandado bien. También lo bueno, que también es de Santiago, es que no hizo más de lo que le pagan. No se fue de la línea, no hizo exagerado todo para que se rían", reconoció Carmen.

"En cambio, yo sí hago más de lo que me pagan, soy una loca. De mí tiene esas humoradas, salidas y remates que tuvo con la gente. Porque el papá era más acartonado, más serio, en su eje. Acá fue desestructurado como la madre. Pero tiene su personalidad. Él en poco tiempo pudo ser Fede Bal, no 'el hijo de...'", concluyó Carmen Barbieri sobre Federico Bal.