La pícara advertencia que la abuela de Lola Latorre le hizo a Karina en Cantando 2020: "Ni se te ocurra..."

¿Quién acompañó a Yanina Latorre a ver a su hija Lola en Cantando 2020 (eltrece)? Su mamá, Dora, que dice ser la más picante del clan. En plena devolución del jurado, Laurita Fernández le preguntó a la señora qué le había parecido la performance de su querida nieta.

"Me encantó, estuvieron bárbaros. Coincido con Nacha, yo también les hubiera puesto un 7", dijo la señora. Pícaro, Ángel de Brito le preguntó: "Si Nacha le ponía un uno, ¿qué pasaba?". "Ay no, ¿cómo va a hacer eso? Ni se les ocurra", avisó.

"Karina, que no se les ocurra". G-plus

Antes de que Karina, La Princesita, diera su devolución, Dora la miro fijo y le hizo una contundente advertencia: "Karina, que no se les ocurra".

Entre risas, la jurado no se achicó: "Igual, no te tengo miedo... Querida, hermosa. Aparte, yo sé que me quieren ustedes".

"Igual, no te tengo miedo... Querida, hermosa". G-plus

¿Qué contestaron Yanina y Dora? Que sí, que es verad que la quieren ¡y que ella lo sabe!

¡Qué momento!