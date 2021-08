Picantísimo cruce de Pampita con las coaches de La Academia tras ponerle un cero a un reemplazo: "No es un voto castigo"

A 11 días de dar a luz a Ana, Pampita volvió a La Academia y marcó su firme postura al enterarse de los reemplazos masivos que pidieron los participantes en el ritmo del caño: les pondrá a todos cero. Su decisión la enfrentó sin filtro a las coaches Lolo Rossi, Eugenia López Frugon y La Catta.

La primera en recibir el cero de la jurado de La Academia fue Noelia Marzol, quien salió a la pista en reemplazo de Débora Plager. La segunda fue Valeria Archimó, quien la rompió en el caño con Jony Lazarte, ocupando el lugar de Ángela Leiva, y Pampita no dudó en calificarlos del mismo modo.

Furiosas con el accionar de Pampita las dos jefas de coaches, Lolo y Eugenia, más la coreógrafa del equipo de Leiva y Lazarte, se indignaron y cruzaron a la jurado en vivo.

"El puntaje no es para ustedes, es para la decisión de Ángela. Para mí lo podría haber hecho hasta donde llegara. No tiene un problema físico, solo tiene mucho trabajo. Ustedes son maravillosos", dijo Pampita y puso un cero. G-plus

El tremendo cara a cara de Pampita y las coaches en La Academia

Ángela Leiva: -Si tengo estrés, no me voy a exigir de más. Tengo que cuidar mi integridad física. Entiendo si es un cero.

Valeria Archimó: -A mí no me gusta el cero.

Pampita: -El puntaje no es para ustedes, es para la decisión de Ángela. Para mí lo podría haber hecho hasta donde llegara. No tiene un problema físico, solo tiene mucho trabajo y esa no es una excusa en este concurso. Ustedes son maravillosos y La Catta es una de mis coaches favoritas...

"Ponerles un cero es voto castigo... Ponerle un cero a Valeria Archimó, como ayer a Noelia Marzol, es exceso de maltrato", le retrucó la coach Eugenia. G-plus

Eugenia: -Ponerles un cero es voto castigo. La producción decidió reemplazarla por un tema de salud. Ponerle un cero a Valeria Archimó, como ayer a Noelia Marzol, es exceso de maltrato.

Pampita: -Respeto tu opinión, pero esta es la mía. A mí me gustaría que sigan en concurso los que se rompieron el alma ensayando el caño y no los que no hicieron el caño. Yo le voy a cuidar el lugar a los que bailaron el caño. Son distintas opiniones y todo es válido… Todos los participantes están cansados. ¿Por qué Ángela va a estar más cansada que el resto?

Lolo: -¿Por qué no premian a los titulares? Ponganlé todo 10 a los titulares. ¿Por qué castigan al que viene a reemplazar?

Pampita: -No es un voto castigo. Es cuidarles el lugar a los titulares.

"¿Por qué no premian a los titulares? Ponganlé todo 10 a los titulares. ¿Por qué castigan al que viene a reemplazar?", agregó Lolo. G-plus

Lolo: -Entonces premien a los que vienen a bailar. Porque no los han premiado. Ayer a Karina La Princesita la mataron.

Pampita: -Bueno, yo los premios de este modo. Estaría bueno que bailen los titulares y no los reemplazos. ¿O no es una academia de baile esto? En la vida uno tiene que salir a hacer lo que toca, en el momento personal en el que uno esté. Eso es ser profesional. La disciplina y el compromiso es importante.

La Catta: -No nos merecemos el cero. Hicimos un trabajo, pensé la idea...

"No es un voto castigo. Es cuidarles el lugar a los titulares", sostuvo Pampita, segura de su cero. G-plus

Pampita: -No se merecen el cero. El puntaje ya saben que es por otra cosa. El trabajo fue hermoso. Me fascinó, me puso piel de gallina. Hermosa bailarina, hermoso Jony y hermosa coreo.

La Catta: -El cero es no presentarse. Yo te agradezco, pero siento un dejo de falta de respeto. Estamos defendiendo el equipo...

Pampita: -No hay ningún dejo de falta de respeto. Admiro a Vale, a Jony lo amo y sos una de mis coaches favoritas. No hay nada personal con este equipo. Ojalá crean lo que estoy diciendo porque es auténtico. Voy a cuidar el lugar de los participantes que sí ensayaron, con sus olores, limitaciones, vergüenza, y vinieron a la pista. Esta es mi posición y no la voy a cambiar.