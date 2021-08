Picantísimo comentario de Rodrigo Lussich sobre los TikTok de Mariano Martínez: "No podemos seguir soportando estas cosas"

Rodrigo Lussich se sumó a la ola de tremendas críticas que cosechó Mariano Martínez en Twitter tras compartir un video en TikTok, en el que se lo ve volviendo de taekwondo, poniendo caras acordes a la canción que sonaba en el auto.

"Por favor, sáquenle el celular porque ya no podemos seguir soportando estas cosas", dijo el periodista en la edición nocturna de Intrusos, mientras el actor era TT (trending topic) en la red social, con similares críticas.

Emitida su filosa opinión, en el programa de América pusieron al aire una seguidilla de videos de TikTok de Mariano Martínez, y Lussich acotó sin filtro: "Esa cara de vieja es imposible".

"Por favor, sáquenle el celular porque ya no podemos seguir soportando estas cosas... Esa cara de vieja es imposible". G-plus

En defensa del actor, Virginia Gallardo apuntó: "Mientras vos decís 'está muy vieja'. Él quiere ser el Teen Angels número uno, está en TikTok, se está vendiendo para su nuevo público. Ustedes lo están tirando abajo, a mí me divierte".

Lejos de causarle gracia el material del actor, Rodrigo Lussich amplió su letal opinión: "No te da la sensación de que está desfasado 20 años. Hace 20 años no había TikTok, que es quizás cuando él quisiera haberlo hecho, y dice 'yo lo quiero hacer igual'".

"Cuando te pega el viejazo pasan estas cosas. Le pegó el viejazo Ya pasó los 40. Pero está bien Marian, te acompañamos", agregó Paula Varela. G-plus

Igual de picante que el conductor de Intrusos, Paula Varela agregó: "Cuando te pega el viejazo pasan estas cosas. Le pegó el viejazo Ya pasó los 40. Pero está bien Marian, te acompañamos".

Mariano Martínez habló de la polémica sobre sus videos en TikTok

En agosto del 2020, Mariano Martínez le dio una nota a Jey Mammon para su programa de América y respondió con firmeza a los que lo cuestionan por los videos que sube a TikTok, en los que se lo ve bailando, actuando, posando, cantando o luciendo su cuerpo.

"No lo entiendo, no sé por qué tanta polémica. Yo no me hago tantas preguntas, hay cosas que me hacen reír y lo hago porque me cago de risa. Me divierte. Si hay gente que le molesta, ¿qué querés que haga? Si ando en longboard molesta porque tengo 40 años. Si hago esto, molesta porque tengo 40 años. Voy a seguir andando en longboard hasta que el cuerpo me dé", dijo el actor.

Más sobre este tema Mariano Martínez, tras las críticas por el video de TikTok que lo convirtió en TT: "Si no les gusta mi humor, no lo miren"

Luego Mariano Martínez cerró su defensa con un exabrupto: " Voy a seguir haciendo TikTok hasta que se me cante la chota, hasta que me canse y me aburra. ¿Por qué no puedo hacer TikTok?".