Picantísimas declaraciones de Graciela Alfano contra Yanina Latorre: "Cuando trabajé con ella me pareció una persona espantosa"

En 2019 y 2020, Graciela Alfano fue parte del panel de LAM como "angelita" invitada. Esa experiencia laboral le alcanzó para enemistarse con Yanina Latorre, panelista de quien no guarda buenos recuerdos y lo expresa sin filtro en los medios.

Invitada a Debo decir, la exvedette cuestionó letalmente a Yanina por sus expresiones contra el Presidente de la Nación, quien forzó y extendió su estadía en Miami, cuando se fue a vacunar contra el covid, al restringir los vuelos para frenar el coronavirus y el ingreso de nuevas cepas.

"Un viajero que volvió de Estados Unidos, tenía Delta y no cumplió el aislamiento obligatorio. ¿Cómo vivieron este tema?", le preguntó Luis Novaresio a Alfano. En automático y muy filosa, la famosa puso a su colega en escena: "¿Viste las declaraciones de Yanina Latorre? Que en realidad se llama Arruza”. Y el conductor acotó: "Sí, se enojó. Dijo que digo gansadas".

Acto seguido, Graciela recogió el guante y golpeó sin piedad contra la panelista de Ángel de Brito: "Ella es especialista en gansadas, así que atendela. Lo que dijo fue muy fuerte, muy denigrante. Se adjudica tener cultura y habló de la gente humilde, que toma mate, que son los culpables del covid". Y agregó: "Yo puse un tweet, que decía 'la persona que permitió que su hija vaya a una fiesta clandestina, me dice que va a hacer cuarentena cuando vuelva. No me hagan reír que me despeino'. Mi tweet tuvo 25 mil likes. Yo le dije a Alberto (Fernández) que con haya suspendido el ingreso de las cotorras es suficiente. Dejamos las cotorras afuera y estamos todos bien. Me estaba refiriendo a Yanina".

Analizando las restricciones por la pandemia, Alfano continuó: "Algunas personas, no todas, están hablando como si fueran criaturas. Si vos salís de y firmás un papel, ¿qué sos, analfabeto? ¿No estás leyendo lo que firmas? Aceptá lo que dice, sino no salís. Andate a Claromecó que es brutal".

Ahondando en el asunto, Novaresio retrucó: "¿Qué dijo tu íntima amiga, Yanina Latorre, de ese tema?". Y Graciela Alfano culminó su descargó letal contra Yanina recordando el tiempo que compartieron en Los Ángeles de la Mañana: "No, no, yo la conozco como Arruza. No la encuentro en Wikipedia. Es la cotorra. No es amiga. No la quiero ni cerca… Yo hice una encuesta para que la saquen a Yanina latorre de los medios y me firmaron 75 mil personas, en 72 horas. ¿No es fuerte esto? Yo quería que la saquen. Cuando trabajé con ella me pareció una persona espantosa. Hablaba de todo el mundo. Más mala que las arañas. ¿Quién es? ¿La fiscal de las camas? ¿Qué te creés que podés juzgar la vida de la gente? Se lo dije en la cara. Yo no tengo ni un problema. Me parece que era muy mala compañera. En esta interna veía cómo avergonzaba a una, otra. Tenía conductas de narcisismo maligno".

El fin de semana, tras un mes y medio en Estados Unidos, Yanina Latorre regresó al país.